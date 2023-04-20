طرفا الصراع بالسودان يعلنان نقل الجنود المصريين.. وبانتظار تأكيد القاهرة

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بينما أعلنت قوات الدعم السريع تسليم كل العسكريين المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة ووسط تأكيد الجيش السوداني الأمر، لم يصدر بيان رسمي من الجيش المصري حول صحة المعلومات.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في منشور له، إن الجيش المصري يجري جميع التنسيقات مع المختصين في السودان، لتأمين عودة كافة عناصره آمنين.كما أكد نيته إصدار بيان لاحقا يحوي كافة التفاصيل، وذلك في إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، طبقاً للبروتوكول الموقع بين الدولتين.جاء ذلك بينما أكد يوسف عزت، المستشار السياسي لدى قوات الدعم السريع، سحب الجميع من قاعدة مروي.وأضاف أنه تم سحب جميع الجنود المصريين من قاعدة مروي عند انسحاب قواته منها.