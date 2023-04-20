Advertisement

عربي-دولي

طرفا الصراع بالسودان يعلنان نقل الجنود المصريين.. وبانتظار تأكيد القاهرة

Lebanon 24
20-04-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1059025-638175733273243238.jpeg
Doc-P-1059025-638175733273243238.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بينما أعلنت قوات الدعم السريع تسليم كل العسكريين المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة ووسط تأكيد الجيش السوداني الأمر، لم يصدر بيان رسمي من الجيش المصري حول صحة المعلومات.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في منشور له، إن الجيش المصري يجري جميع التنسيقات مع المختصين في السودان، لتأمين عودة كافة عناصره آمنين.
Advertisement

كما أكد نيته إصدار بيان لاحقا يحوي كافة التفاصيل، وذلك في إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، طبقاً للبروتوكول الموقع بين الدولتين.

جاء ذلك بينما أكد يوسف عزت، المستشار السياسي لدى قوات الدعم السريع، سحب الجميع من قاعدة مروي.

وأضاف أنه تم سحب جميع الجنود المصريين من قاعدة مروي عند انسحاب قواته منها.
بدوره، أعلن الجيش السوداني أنه تم إجلاء 177 جنديا مصريا من قاعدة مروي.

وأضاف أن عملية إجلاء الجنود المصريين تمت عبر 4 طائرات عسكرية مصرية.

كما تابع أنهم كانوا يعملون ضمن أطقم فنية ببلاده بموجب بروتوكول تدريب مشترك.

في حين أفادت وسائل إعلام مصرية، مساء الأربعاء، بوصول الدفعة الأولى من العسكريين المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2023-04-20
08:23 | 2023-04-20
08:05 | 2023-04-20
08:00 | 2023-04-20
07:30 | 2023-04-20
07:00 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website