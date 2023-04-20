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عربي-دولي

هربا من المعارك..400 عسكري سوداني يصلون تشاد

Lebanon 24
20-04-2023 | 04:00
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بعدما أعلنت نجامينا، أن حوالي 320 عسكرياً سودانياً فرّوا، من المعارك الدائرة في بلادهم بين الجيش وقوات الدعم السريع وعبروا الحدود إلى تشاد حيث سلّموا أنفسهم للجيش التشادي، أكد وزير الدفاع، داود يايا براهيم، ارتفاع العدد إلى 400.
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وأضاف أن 400 عسكري سوداني دخلوا بلاده بحثا عن الأمان.

كما تابع أن قواته عززت مواقعها على الحدود مع السودان، موضحا أنها ستعيد العسكريين السودانيين لبلادهم بعد استقرار الأوضاع.

ولفت الوزير التشادي إلى أن بلاده تواصلت مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بسبب أزمة السودان، مؤكداً أنها تتأثر بما تمر به الجارة، وتتدخل لتهدئة الأزمة.

وكشف عن أن بلاده تستضيف مئات الآلاف من السودانيين بسبب أحداث دارفور.
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