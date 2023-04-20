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عربي-دولي

رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى الولايات المتحدة الاثنين

Lebanon 24
20-04-2023 | 05:00
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يتوجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى الولايات المتحدة، الاثنين، في زيارة تستمر حتى 30 نيسان، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن، بحسب ما أعلنت وكالة "يونهاب".
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