رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى الولايات المتحدة الاثنين

يتوجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى الولايات المتحدة، الاثنين، في زيارة تستمر حتى 30 نيسان، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن، بحسب ما أعلنت وكالة "يونهاب".



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