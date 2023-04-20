المعركة تحتدم.. باخموت محاصرة من الشمال والجنوب





وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها المحمولة جوا فرضت طوقا على أرتيوموفسك (باخموت) من الضواحي الشمالية والجنوبية، مضيفة أن القوات الروسية حررت ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية الغربية والوسط والجنوبية الغربية من المدينة.

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وأشار البيان أيضا إلى أن القوات الروسية تمكنت من إحباط محاولات الجيش الأوكراني شن هجوم مضاد على الوحدات الروسية في باخموت ومناطق أخرى في دونيستك.



وأضافت الوزارة أنه تم القضاء على 380 جنديا أوكرانيا خلال المعارك الدائرة باتجاه دونيتسك و75 جنديا أوكرانيا في معارك كراسنو-ليمان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من فرض الطوق على مدينة باخموت من الضواحي الشمالية والجنوبية، وذلك بعد أن سيطرت على 3 أحياء جديدة في المدينة.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها المحمولة جوا فرضت طوقا على أرتيوموفسك (باخموت) من الضواحي الشمالية والجنوبية، مضيفة أن القوات الروسية حررت ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية الغربية والوسط والجنوبية الغربية من المدينة.وأشار البيان أيضا إلى أن القوات الروسية تمكنت من إحباط محاولات الجيش الأوكراني شن هجوم مضاد على الوحدات الروسية في باخموت ومناطق أخرى في دونيستك.وأضافت الوزارة أنه تم القضاء على 380 جنديا أوكرانيا خلال المعارك الدائرة باتجاه دونيتسك و75 جنديا أوكرانيا في معارك كراسنو-ليمان.

إسقاط 5 طائرات مقاتلة أوكرانية



من ناحية ثانية، أعلن الجيش الروسي أنه أسقط طائرة من طراز سوخوي "سو-25" بالقرب من أوغليدار في دونيتسك.



وبذلك يرتفع عدد الطائرات المقاتلة الأوكرانية التي أسقطتها القوات الروسية في المعارك في إقليم دونباس إلى 5 طائرات مقاتلة، خلال 48 ساعة.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 طائرات أوكرانية من نوع "سو-25" و"ميغ - 29"، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وجاء في بيان الوزارة أن، "القوات الجوية الروسية دمرت 4 مقاتلات أوكرانية، خلال اليوم، اثنتان منها من طراز"سو-25" ومثلهما من طراز "ميغ-29".