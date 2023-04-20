Advertisement

عربي-دولي

المعركة تحتدم.. باخموت محاصرة من الشمال والجنوب

Lebanon 24
20-04-2023 | 02:13
A-
A+
Doc-P-1059051-638175790409834552.jpeg
Doc-P-1059051-638175790409834552.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من فرض الطوق على مدينة باخموت من الضواحي الشمالية والجنوبية، وذلك بعد أن سيطرت على 3 أحياء جديدة في المدينة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها المحمولة جوا فرضت طوقا على أرتيوموفسك (باخموت) من الضواحي الشمالية والجنوبية، مضيفة أن القوات الروسية حررت ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية الغربية والوسط والجنوبية الغربية من المدينة.
Advertisement

وأشار البيان أيضا إلى أن القوات الروسية تمكنت من إحباط محاولات الجيش الأوكراني شن هجوم مضاد على الوحدات الروسية في باخموت ومناطق أخرى في دونيستك.

وأضافت الوزارة أنه تم القضاء على 380 جنديا أوكرانيا خلال المعارك الدائرة باتجاه دونيتسك و75 جنديا أوكرانيا في معارك كراسنو-ليمان.
 إسقاط 5 طائرات مقاتلة أوكرانية

من ناحية ثانية، أعلن الجيش الروسي أنه أسقط طائرة من طراز سوخوي "سو-25" بالقرب من أوغليدار في دونيتسك.

وبذلك يرتفع عدد الطائرات المقاتلة الأوكرانية التي أسقطتها القوات الروسية في المعارك في إقليم دونباس إلى 5 طائرات مقاتلة، خلال 48 ساعة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 طائرات أوكرانية من نوع "سو-25" و"ميغ - 29"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في بيان الوزارة أن، "القوات الجوية الروسية دمرت 4 مقاتلات أوكرانية، خلال اليوم، اثنتان منها من طراز"سو-25" ومثلهما من طراز "ميغ-29".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2023-04-20
08:23 | 2023-04-20
08:05 | 2023-04-20
08:00 | 2023-04-20
07:30 | 2023-04-20
07:00 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website