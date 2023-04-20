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عربي-دولي

الجيش الوطني الليبي ينفي انحيازه لأي طرف في السودان

Lebanon 24
20-04-2023 | 02:22
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نفى الجيش الوطني الليبي، تقارير تحدثت عن تقديمه الدعم لطرف ضد الآخر  في الصراع المستعر في السودان.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في بيان: "القيادة العامة تنفي نفيا قاطعا ما تتناوله بعض وسائل الإعلام الرخيصة والمأجورة بقيام القوات المسلحة العربية الليبية بتقديم الدعم لطرف ضد الطرف الآخر" في السودان.
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وتابع المسماري: "نحن كنا وما زلنا وسنظل مع استقرار دولة السودان وأمنها وسلامة شعبها العربي الإفريقي الأصيل".
 
وأضاف: "نقوم حاليا بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية، ونحن مستعدون للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال فورا وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية".
ودعا الجيش الليبي إلى ضرورة الوقف الفوري للاقتتال بالسودان، وشدد على أهمية توفير الظروف المناسبة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
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