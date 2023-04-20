كتبت صحيفة "واشنطن بوست": يجب إنهاء الحروب القبيحة. ليست تلك الموجودة في أوكرانيا، على الأقل حتى الآن. لكن تلك الحروب الدائرة في الشرق الأوسط.

الأميركية. يبدو أن الحرب الأهلية في اليمن، وهي واحدة من أشد الحروب قسوة هذا القرن، تتجه ببطء نحو تسوية مستقرة. لا يزال بإمكان اليمن أن يشتعل من جديد، لكن بعد عام من شبه الهدنة، يستحق السعوديون بعض الثناء. ورحب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بعد مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "بجهود المملكة العربية السعودية غير العادية لمتابعة خارطة طريق أكثر شمولاً لإنهاء الحرب وعرض دعم الولايات المتحدة الكامل لهذه الجهود"، وفقا لبيان البيت الأبيض. إنها مسألة وقت".

Advertisement

ورأت الصحيفة أن "الحرب الأهلية في سوريا هي أكثر مأسوية. فمنذ عام 2011، تسبب الصراع في مقتل أكثر من 500 ألف شخص، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وتسبب في نزوح نحو 6 ملايين شخص من البلاد. لكن هذا الصراع البائس يفتقر إلى وسيط أميركي أو خارطة طريق للحل. لذلك تتحرك الدول العربية بمفردها لعقد صفقات منفصلة. وزار وزير الخارجية السعودي دمشق هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 2011. هذه علامة على أن البلدان تستعد للعمل بشكل مستقل في ترتيباتها الخاصة".

وتابعت الصحيفة، "وأصابت الحرب السورية صانعي السياسة الاميركيين بالإرهاق، وهو أمر مفهوم بعد عدد لا يحصى من الغزوات الدبلوماسية الفاشلة. فبدلا من السياسة فرضت أميركا عقوبات على الرئيس بشار الأسد وترفض أي تطبيع معه. قد تجعل العقوبات أعضاء الكونغرس يشعرون بتحسن، كما وتمنح الولايات المتحدة القليل من النفوذ، لكنها لا تفعل شيئًا لتخفيف معاناة سوريا. من السهل وصف الدور الصحيح للولايات المتحدة في سوريا ولكن من الصعب للغاية تنفيذه. أولاً، لدينا التزام أخلاقي بمساعدة الأكراد السوريين على إيجاد مكان لهم في سوريا الفيديرالية المستقبلية".

وأضافت الصحيفة، "لحماية حلفائنا الأكراد في سوريا في المستقبل، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل مع شركائها الإقليميين في الإمارات العربية المتحدة والأردن والمملكة العربية السعودية. على أمل أن تكون الدبلوماسية السرية قد بدأت بالفعل. العالم مدين لقوات سوريا الديمقراطية. فبعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، تحملت المجموعة مسؤولية إيواء السجناء، بمن فيهم المقاتلون الأجانب الذين سيهددون كل دولة في أوروبا والعالم العربي إذا تم إطلاق سراحهم. سيكون من الغريب التخلي عن قوات سوريا الديمقراطية بعد أن فقدت 12 ألف قتيل في قتال تنظيم الدولة الإسلامية".

وتابعت الصحيفة، "تتضمن أجندة أميركا في سوريا أكثر من حلفائها الأكراد، فالدول العربية المجاورة وإسرائيل تحتاج إلى المساعدة في تقليص القوة العسكرية الإيرانية هناك؛ كما وأن تركيا بحاجة إلى تطمينات بشأن أمن حدودها الجنوبية، ويحتاج اللاجئون إلى وسيلة للعودة إلى الوطن؛ والحاجة إلى إعادة إعمار سوريا. ولن تكتمل أجندة الولايات المتحدة بدون الإفراج عن أوستن تايس، الصحفي المستقل الذي اختطف هناك في عام 2012".

وبحسب الصحيفة، "عندما نفكر في الحروب القبيحة في المنطقة، فلنتوقف لحظة لنتذكر لبنان الفقير المدمر. أدت الحرب الأهلية والفساد لمدة خمسة عقود إلى تدمير هذا البلد. نظامه السياسي معطل لدرجة أن الأمة لا تستطيع الاتفاق على رئيس. يمكن للولايات المتحدة أن تساعد من خلال دعم الترشيح الرئاسي لقائد الجيش العماد جوزيف عون، فهو رمز نظيف غير سياسي للأمة وتطلعاتها. إلا أن حزب الله لا يريده ولكن، في الوقت عينه، هناك العديد من اللبنانيين الذين يطالبون به. على الولايات المتحدة أن تضغط على زر إعادة ضبط لبنان، أخيرًا".

وأضافت الصحيفة، "لطالما كان الشرق الأوسط منطقة صراع. الآن، قد يكون عصر عدم التضارب في طريقه إلى بلوغ الفجر - مع استثناء محزن للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لا ينتهي. يمكن تلخيص نظام التشغيل الجديد بأربع كلمات: تكوين الصداقات وكسب المال. هذه اللحظة تدور حول تسوية الخلافات. السعوديون، بمساعدة الصين، يقومون بتطبيع العلاقات مع إيران، ولم تعد الإمارات على خلاف مع تركيا وقطر. ها قد بدأ العرب بإعادة العلاقات مع الأسد، والفضل يعود للصين في التوسط في الصفقة السعودية الإيرانية. لكن، في الحقيقة، القوة المحركة في المنطقة هي الإمارات العربية المتحدة".

وختمت الصحيفة، "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعيد اكتشاف الدبلوماسية أيضًا بعد عقود من الحروب الأميركية في المنطقة. ها هي الولايات المتحدة تتوسط في صفقات مع عراقيين ولبنانيين وإماراتيين وأكراد وسعوديين وربما في النهاية بعض السوريين أيضًا. لقد مرت الولايات المتحدة بعقود طويلة من الحروب القبيحة. لقد حان الوقت لبعض السلام القبيح".