بعد "الهجمات الأخيرة": هل حان وقت سحب القوات الأميركية من سوريا؟

فشلت سلسلة الهجمات الأخيرة في سوريا في حماية القوات الأميركية. وشنت المجموعات المدعومة من إيران يوم الاثنين هجومًا صاروخيًا آخر على القوات الأميركية في أعقاب غارة أميركية بطائرة مسيّرة بهدف ردع المزيد من الهجمات.

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وبحسب موقع "ناشونال انترست" الأميركي، "لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الجنود الأميركيون للهجوم في سوريا، ولا المرة الأولى التي تشارك فيها الولايات المتحدة في هجوم انتقامي ضد هذه المجموعات. لا بل، هذه هي المرة الثمانين تقريبًا منذ تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه التي تتعرض فيها القوات الأميركية للهجوم في سوريا والعراق. يتحتم على واشنطن سحب هذه القوات قبل أن يدفع المزيد من القوات الأميركية ثمن تقاعس قادتها عن العمل".

وتابع الموقع، "من غير المحتمل أن يكون المنعطف قد انقلب بعد ما يقرب من ثمانين محاولة فاشلة لإرساء الردع. والأرجح أن الهجمات المستقبلية ستذكر واشنطن بأنها لا تستطيع اخضاع خصومها للامتثال. يمكن لهذه الجماعات أن تفرض تكاليف بالأرواح طالما بقيت القوات الأميركية هناك. ليس لدى واشنطن أسباب استراتيجية للبقاء في منطقة فيها الكثير من المزالق وفوائد قليلة. على النقيض من ذلك، فإن هذه المجموعات مستوطنة وسبب وجودها إلى حد كبير هو بهدف طرد الوجود الأميركي في المنطقة. هذا يعني أن هذه المجموعات يجب أن تعمل على مدار الساعة.سيستمرون حتى مغادرة القوات الأميركية بينما تبقى واشنطن حتى يتم الاعتراف بعدم جدوى الوجود الأميركي".

وأضاف الموقع، "يجب أن تكون المخاطر الكبيرة التي يتكبدها الجنود الأميركيون متناسبة مع الفوائد التي تعود على الولايات المتحدة. هذا ليس هو الحال في كل من العراق وسوريا. لقد تضاءل تنظيم داعش، المبرر الرئيسي لتدخل الولايات المتحدة، ليصبح كيانًا بلا أرض ولا موارد تقريبًا، وقد استنزفت قيادته تمامًا لدرجة أن هوياتهم غير معروفة إلى حد كبير. ومن المفارقات أن الحفاظ على وجود عسكري في العراق وسوريا يقوض أيضًا هدف احتواء إيران. ويمنح الوجود الأميركي إيران نفوذاً على هذه المجموعات العراقية والسورية، مما يسمح لإيران بتوسيع نفوذها من خلال استمالة الجماعات المحلية المعارضة لاحتلال واشنطن لبلدهم".

وبحسب الموقع، "يتم إنشاء الردع الحقيقي بشكل أفضل من خلال السماح للسكان المحليين بأخذ الدور القيادي. وتفاوضت المملكة العربية السعودية وإيران، في ظل غياب القيادة الأميركية، مؤخرًا على طريقهما نحو علاقات سلمية، وإن لم تكن ودية. لم يكن نفوذ واشنطن شرطا ضروريا ولا كافيا لتحقيق هذا النجاح. إنما كان عائقًا وشكل غيابه نعمة. في الواقع، نفوذ إيران ليس مهيمنًا على النحو الذي قد يوحي به دعاة الخوف في واشنطن. لقد جمعت واشنطن شركاء غير متوقعين معًا. ويشعر العديد من شيعة العراق بالقلق من النموذج الديني الإيراني المحدد لولاية الفقيه، بينما فضل النظام السوري تاريخيًا الاصطفاف مع جيرانه العرب. في غياب واشنطن، من المحتمل أن ينكمش مجال نفوذ إيران في مواجهة معارضة عضوية".

وتابع الموقع، "لا داعش ولا إيران ولا أي تبرير زائف آخر هو سبب للبقاء في العراق وسوريا. وتثبت أحدث هجمات الطائرات المسيّرة أن الصيغة نفسها لا تسفر عن نتائج مختلفة. لقد تمت تجربتها في عهد الرئيس دونالد ترامب، لكنها فشلت. كما تمت تجربتها في عهد بايدن وفشلت مرة أخرى. إن الوضع الراهن ليس في صالح الولايات المتحدة أو قواتها أو شعبها. لقد مرّ على وجود الولايات المتحدة في العراق عقدان من الزمن. في هذه الفترة الزمنية، أدى تدخل واشنطن إلى تفاقم الطائفية، وخاطر بلا داع بأمن القوات الأميركية، وحافظ على الوضع الراهن بأهداف مشكوك فيها وغير واضحة".

وختم الموقع، "يجب أن تكون هناك نهاية لسياسات الماضي الفاشلة. مع استمرار الصواريخ والمسيّرات في استهداف القوات الأميركية، أمام واشنطن خيار يتعين عليها القيام به. يمكن أن تستمر في وضع الجنود في طريق الأذى بلا داع، أو يمكنها اتباع مسار أكثر أمانًا وذكاءً من خلال إعادتهم إلى موطنهم".