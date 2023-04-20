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عربي-دولي

بالأرقام: هجرة الكفاءات تغزو الدول العربيّة.. ماذا عن لبنان؟

Lebanon 24
20-04-2023 | 16:00
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كشف تقرير نشره موقع "Global Economy"، المُتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان، عن معدلات مرتفعة على مؤشر هجرة الكفاءات والكوادر العلمية في العالم العربي.

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ويدلّ ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة.

وجاءت سوريا في صدارة المؤشر كأسوأ الدول العربية من حيث هجرة الكفاءات، بمعدل مرتفع وصل إلى 8.1، تلتها المغرب في المرتبة الثانية بمعدل 7.4، وجاءت قطر كأقل الدول العربية من ناحية هجرة الكفاءات، تلتها سلطنة عمان.

وفي ما يلي قائمة تُظهر ترتيب الدول العربية على مؤشر هجرة الكفاءات:
 
1- سوريا: 8.1

2- المغرب: 7.4

3- اليمن: 6.7

4- العراق: 6.4

5- لبنان: 6.3

6- تونس: 5.5

7- الجزائر: 5.4

8- الأردن: 5.4

9- مصر: 5.1

10- ليبيا: 5.1

11- جيبوتي: 4.3

12- البحرين: 3

13- السعودية: 3

14- الكويت: 2.7

15- الإمارات: 2.2

16- عُمان: 1.8

17- قطر: 1.2
 
للإشارة، فإنّ إرتفاع المؤشر يدل على معاناة الدولة من هجرة الكفاءات نتيجة الأوضاع الداخلية. (عربي21)

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