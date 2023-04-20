بالأرقام: هجرة الكفاءات تغزو الدول العربيّة.. ماذا عن لبنان؟

1- سوريا: 8.1



2- المغرب: 7.4



3- اليمن: 6.7



4- العراق: 6.4



5- لبنان: 6.3



6- تونس: 5.5



7- الجزائر: 5.4



8- الأردن: 5.4



9- مصر: 5.1



10- ليبيا: 5.1



11- جيبوتي: 4.3



12- البحرين: 3



13- السعودية: 3



14- الكويت: 2.7



15- الإمارات: 2.2



16- عُمان: 1.8



17- قطر: 1.2

للإشارة، فإنّ إرتفاع المؤشر يدل على معاناة الدولة من هجرة الكفاءات نتيجة الأوضاع الداخلية. (عربي21)