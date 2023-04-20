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عربي-دولي

خوف وهلع في السعوديّة... مشاجرة جماعية بالعصي!

Lebanon 24
20-04-2023 | 11:00
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قبضت شرطة محافظة الطائف على 4 مواطنين لاعتدائهم على آخر بالضرب.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما أشارت أنه جار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
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وأبان الفيديو مجموعة شبان يرتدون ثيابا بيضاء يتشاجرون مع فريق آخر يرتدي ملابس سوداء وسط الشارع، وبجوار عدة سيارات متواجدة في المكان.

وفي الفيديو يظهر تطور الاشتباكات بالأيدي واستخدام العصي الغليظة وأدوات البناء بالضرب.

يشار إلى أن المشاجرة كانت خلقت حالة من الخوف والهلع بين المارة، وتعطلت حركة السير، فيما لم يظهر وجود إصابات إثرها. (العربية)

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