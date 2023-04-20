الجيش المصري: 3 طائرات نقلت معظم جنودنا من السودان

أعلن المتحدث العسكري المصري، الخميس، أن 3 طائرات نقل عسكرية مصرية هبطت في السودان الأربعاء، لإجلاء معظم عناصر قوة بلاده من البلاد التي تشهد قتالاً منذ أيام، مشيراً إلى أن بقية الجنود وصلوا إلى سفارة القاهرة في الخرطوم تمهيدا لإعادتهم أيضا.

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ونشر المتحدث العسكري المصري، العقيد غريب عبد الحافظ، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" بيانا جاء فيه:



وأمس الأربعاء، تمّ اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في إحدى القواعد الجوية بالأراضي السودانية. ونشر المتحدث العسكري المصري، العقيد غريب عبد الحافظ، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" بيانا جاء فيه:وأمس الأربعاء، تمّ اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في إحدى القواعد الجوية بالأراضي السودانية.

وكانت مهمة الطائرات إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة.



كذلك، تم صباح اليوم الخميس وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان، تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية تمهيداً لإجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن.

وتؤكد القوات المسلحة على صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التي وصلت إلى أرض الوطن وكذلك المتواجدة بالسفارة المصرية بالخرطوم.

بيان وزارة الخارجية المصرية



وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أكدت فيه نجاح الجهود التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتأمين سلامة بقية الجنود المصريين الموجودين في جمهورية السودان، لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم إلى سفارة مصر في الخرطوم.



وأعرب البلدان الشقيقان عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين.



وذكرت وزارتا الخارجية بجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي.



الدعم السريع يؤكد



وفي السياق ذاته، نشر حساب قوات الدعم السريع في "تويتر" بيانا أكد فيه أن هذه القوات سلّمت 27 عسكرياً من رعايا جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى الصليب الأحمر الدولي.



يذكر أن الجنود المصريين الذين جرى تسليمهم اليوم كانوا موجودين في قاعدة مروي العسكرية شمالي السودان.