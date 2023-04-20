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عربي-دولي

نتنياهو يتحدّث عن السعودية وإيران.. ماذا قال؟

Lebanon 24
20-04-2023 | 07:30
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ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تبعات إحياء العلاقات السعودية الإيرانية، معتبراً أن "من يتعاون مع إيران يتعاون مع البؤس"، مستشهداً بالأوضاع في لبنان واليمن وسوريا.

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وفي مقابلة مع قناة cnbc الأميركية، زعم نتنياهو إن الرياض ليس لديها أوهام بشأن من يمكن أن تثق به، معتبراً أن "مخاوف السعودية بشأن الإرهاب سوف تفوق الهواجس بشأن موقف حكومته المتشدد من الفلسطينيين".

ورأى أن "إعادة العلاقات السعودية مع إيران ليس لها علاقة بإسرائيل، وإن كانت تتعلق بشكل أساسي بتخفيف التوترات في المناطق، لا سيما في اليمن".

وعندما سئل عن سبب قيام الرياض بإحياء العلاقات مع سوريا واستضافة قادة حركة حماس والسلطة الفلسطينية، افترض نتنياهو أن هذه التحركات تهدف إلى إرسال رسالة لهم قبل اتفاق سلام محتمل مع إسرائيل، وادّعى قائلاً: "هذه التحركات السعودية قد يكون هدفها إخبار هؤلاء (أي حماس والسلطة الفلسطينية) أنه سيتعين عليهم تحضير أنفسهم.. وإخبارهم بالتوقف عن إثارة الإرهاب".


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