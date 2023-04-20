مسؤول إيراني: مستعدون للمسادعة بإنجاح الحل السياسي في اليمن

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وأضاف عنايتي في حوار على قناة "روسيا اليوم" أنّ "للاتفاق السعودي الإيراني تأثيراً في بعض المتغيرات خارج الإقليم وما يجري في الساحة الإسلامية".ولفت إلى أنّ "التعاون مع الرياض يخدم الأمن الإقليمي بمفهومه الشامل لدول المنطقة"، موضحاً أنّ "العلاقات بين طهران والرياض لها أصداء تنعكس إيجاباً على الملفات الإقليمية"، مشيراً إلى أنّ "هناك ترحيباً كبيراً من أصدقائنا في روسيا والصين بالاتفاق مع السعودية".وكان عنايتي قد أعلن في 17 نيسان أن إعادة فتح سفارتي إیران والسعودية في الرياض وطهران سيتم قبل 9 أيار المقبل، وأنّ وزيري خارجيتي السعودية وإيران سيجتمعان خلال هذه الفترة.يذكر أنّ إيران والسعودية أعلنتا في 10 آذار الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.