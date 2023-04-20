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صحيفة إسرائيلية تُهاجم وزيرين بقوّة: "دجالان مع قوة مفرطة"!

Lebanon 24
20-04-2023 | 10:30
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن قانون التجنيد الجديد هو إصبع إضافي في عين الاحتجاجات التي تحصل.

وقالت صحيفة"إسرائيل هيوم" إن "هذا القانون يعد انحطاطاً حقيقياً في هذا التوقيت، أي قبل يوم من ذكرى قتل الجيش الإسرائيلي في حرب الغفران (حرب أكتوبر عام 1973)".
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وأضافت الصحيفة أن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المجرم الذي لم يخدم في الجيش الإسرائيلي سيمثّل الحكومة أمام العائلات الثكلى".

وأشارت الصحيفة إلى "أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وبن غفير دجالان مع قوة مفرطة، وليسا أهلاً لمنصبيهما".

ورأت أن "الأول دمر اقتصاد إسرائيل، والآخر ضرر الأمن القومي لها"، قائلةً: "يمكن التقدير أن في تاريخ إسرائيل لم يكن هناك وزير مؤذٍ كبن غفير. إنه بالفعل وزير الضرر القومي".

وأضافت: "إذا استمر في الأيام المئة الأولى للحكومة في المستقبل أيضاً، فسيتحول من وزير الضرر القومي إلى وزير الضرر الدولي".

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