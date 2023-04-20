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عربي-دولي

حادثة مؤسفة... وفاة 85 شخصاً في حادث تدافع في بلدٍ عربيٍّ

Lebanon 24
20-04-2023 | 12:30
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قُتل 85 شخصا على الأقل وأصيب 322 بجروح بينهم 50 في حالة حرجة، في اليمن، في أحد أكبر حوادث التدافع في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أثناء توزيع مساعدات مالية في عاصمة البلد الغارق بالحرب.
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وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن حادث التدافع وقع داخل مدرسة معين في منطقة باب اليمن وسط صنعاء، حيث تجمع المئات لتلقي مساعدات حسب روايات شهود عيان، وقال بعضهم إن إطلاق نار أدى إلى التدافع.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية لدى الحوثيين في بيان إن التدافع وقع خلال توزيع بعض التجار مساعدات مالية في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وقال شاهدان مشاركان في جهود الإنقاذ لرويترز إن المئات تدافعوا إلى داخل مدرسة لتلقي المساعدات البالغة 5 آلاف ريال يمني أو نحو 9 دولارات للشخص. (الجزيرة)
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