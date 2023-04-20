دولتان جديدتان "تمردتا" على الدولار... من هما؟

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ذكرت الصحيفة التركية Haber7، في مقال لها، أنه "على خطى تركيا في الابتعاد عن التسويات بالدولار في الأسواق الدولية، بدأت فرنسا والبرازيل تحذوان حذوها".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا قبل 6 سنوات إلى تحويل التجارة إلى العملات الوطنية الأمر الذي كان بمثابة نموذج للعالم كله، بحسب ما ذكره مؤلفو المقالة.والآن يتحدث قادة الدول الكبيرة اقتصاديا مثل البرازيل وفرنسا أيضا عن الحاجة إلى الابتعاد عن العملة الأميركية، ما يدل على وجود رفض عالمي للأموال "الخضراء".وقال معدو المقالة: "بعد رئيس البرازيل لولا دا سيلفا أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا عن الحاجة إلى الابتعاد عن الدولار وعدم الاعتماد عليه". (روسيا اليوم)