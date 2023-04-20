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مقتل مهاجر وإنقاذ 47 آخرين بعد اصطدام زورقهم بصخور في اليونان

Lebanon 24
20-04-2023 | 14:30
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أعلنت سلطات جنوبي اليونان مقتل مهاجر وإنقاذ 47 آخرين بعد اصطدام زورقهم الشراعي بصخور وغرقه جزئيا في منطقة ساحلية نائية من البر الرئيسي بالبلاد.

وقال خفر السواحل إن المهاجرين وهم 15 رجلا و16 امرأة و16 قاصرا، تواجدوا اليوم الخميس بالقرب من الطرف الجنوبي لمنطقة بيلوبونيز، على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب أثينا، بعد أن تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ وطلب المساعدة.
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كان المهاجرون يحملون رجلا وجده رجال الإنقاذ غير مستجيب وتأكدت وفاته لاحقا، بينما تم نقل أربعة أطفال وثلاث نساء إلى المستشفى للمتابعة. ولم تعرف على الفور جنسية المهاجرين.

وقال مسؤولون إن غواصي خفر السواحل قاموا بفحص الزورق، ولم يعثروا على أشخاص بداخله. (روسيا اليوم)
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