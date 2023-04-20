بالصور... قمر صناعي يسقط بين دولتين عربيتين

عاجل: صدر قبل دقائق التقرير النهائي لوزارة الدفاع الأمريكية والذي يشير إلى أن القمر الصناعي الأمريكي #RHESSI بدأ سقوطه في الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش (زائد ناقص دقيقة واحدة) ما بين السودان ومصر، فوق الإحداثيات 21.3 شمالا و 26 درجة شرقا، كما هو موضح في الخارطة.
تبقى ضرورة وجود… pic.twitter.com/azk0ScnhhH
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 20, 2023
عاجل: صدر قبل دقائق التقرير النهائي لوزارة الدفاع الأمريكية والذي يشير إلى أن القمر الصناعي الأمريكي #RHESSI بدأ سقوطه في الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش (زائد ناقص دقيقة واحدة) ما بين السودان ومصر، فوق الإحداثيات 21.3 شمالا و 26 درجة شرقا، كما هو موضح في الخارطة.
تبقى ضرورة وجود… pic.twitter.com/azk0ScnhhH
يشير التقرير الأخير لوزارة الدفاع الأمريكية بأن القمر الصناعي الأمريكي #RHESSI قد سقط غرب المحيط الهاديء، في الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش.
ننوه لمعلومة مغلوطة انتشرت مساء الأمس تفيد بسقوطه فوق العاصمة الأوكرانية "كييف"، وهذا غير صحيح لعدة أسباب ومنها:
1- إن الظاهرة التي حدثت قي… pic.twitter.com/QKVud3yNS1
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 20, 2023
يشير التقرير الأخير لوزارة الدفاع الأمريكية بأن القمر الصناعي الأمريكي #RHESSI قد سقط غرب المحيط الهاديء، في الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش.
ننوه لمعلومة مغلوطة انتشرت مساء الأمس تفيد بسقوطه فوق العاصمة الأوكرانية "كييف"، وهذا غير صحيح لعدة أسباب ومنها:
1- إن الظاهرة التي حدثت قي… pic.twitter.com/QKVud3yNS1