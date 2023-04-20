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عربي-دولي

بالصور... قمر صناعي يسقط بين دولتين عربيتين

Lebanon 24
20-04-2023 | 08:05
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أعلن مركز الفلك الدولي أن القمر الصناعي الأميركي RHESSI بدأ سقوطه في الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش ما بين السودان ومصر، فوق الإحداثيات 21.3 شمالا و26 درجة شرقا.

وكتب المركز في تغريدة عبر "تويتر": "صدر قبل دقائق التقرير النهائي لوزارة الدفاع الأميركية والذي يشير إلى أن القمر الصناعي الأميركي RHESSI بدأ سقوطه في الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش ما بين السودان ومصر، فوق الإحداثيات 21.3 شمالا و 26 درجة شرقا، كما هو موضح في الخارطة. تبقى ضرورة وجود شهود عيان لتأكيد هذا التقرير النهائي".


وذكرت وكالة "ناسا"، ووزارة الدفاع الأميركية، أن المركبة الفضائية، المعروفة باسم "ريسي"، ستحترق في الغلاف الجوي، مساء يوم الأربعاء، مؤكدة أن خطر تعرض أي شخص على سطح الأرض للأذى، من جراء حطام القمر الصناعي، منخفض، حوالي واحد من بين 2467.

وتوقعت وزارة الدفاع أن RHESSI سيعود إلى الغلاف الجوي للأرض حوالي الساعة 9:30 مساء، بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة يوم الأربعاء، زائد أو ناقص 16 ساعة، على الرغم من أن موقع تحطمه ظل غير واضح. (روسيا اليوم)
 
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