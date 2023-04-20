مرشح للرئاسة الأميركية: ما الذي نسيته واشنطن في أوكرانيا؟

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قال المحامي روبرت كينيدي جونيور وهو ابن شقيق الرئيس الأميركي الخامس والثلاثين جون ف. كينيدي، إنه يتم في الولايات المتحدة التكتم على أنه لا يمكن مقاومة القوات الروسية.وأضاف كيندي في حديث لقناة "فوكس نيوز": "يقاتل الروس بنسبة من سبعة أو ثمانية إلى واحد، ولا يمكننا التصدي لهم ومقاومتهم".وأضاف كينيدي جونيور، أن النزاع في أوكرانيا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه من وجهة نظر جيوسياسية، يسرع عملية التقارب بين روسيا والصين، وهو ما يمثل أسوأ نتيجة للولايات المتحدة.في النهاية، طرح السياسي الأميركي التساؤل، عما نسيته الولايات المتحدة في أوكرانيا. (روسيا اليوم)