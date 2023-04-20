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عربي-دولي

هبوط اضطراري لطائرة... ماذا حصل عندما كانت في الجوّ؟!

Lebanon 24
20-04-2023 | 16:30
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اضطرت طائرة بريطانية لتنفيذ "هبوط اضطراري" في ألمانيا، وذلك بسبب سلوك اثنين من الركاب كانا على متن الرحلة التي أقلعت من ليفربول وكان مقرراً أن تهبط في أحد المطارات التركية.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية في بريطانيا، فقد قرر قائد طائرة تابعة لشركة "إيزي جت" البريطانية، ومقرها لندن، الهبوط في مطار ميونيخ بألمانيا بشكل طارئ، وهو في طريقه إلى تركيا، وذلك بسبب وجود "راكبين سيئين" على متن الرحلة، حيث تم إنزالهما في المطار الألماني وتسليمهما للشرطة هناك.
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وبعد الإقلاع من مطار "جون لينون"، اضطرت الطائرة وهي من طراز "إيرباص" ومتجهة إلى "دالامان" في تركيا إلى الهبوط غير المقرر بسبب السلوك "التخريبي" للراكبين.

وبعد حوالي ساعتين من بدء الرحلة، بدأت الطائرة في التحليق فوق ميونيخ قبل أن تهبط وتقابلها الشرطة على المدرج.

وقال شهود عيان إن الراكبين غادرا الطائرة برفقة ضباط، وقال بعض الأشخاص الآخرين على متن الطائرة إنهم شعروا "بعدم الأمان" مع كل "الدراما" التي تدور حولهم. (العربية)

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