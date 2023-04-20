فوضى في إيطاليا... قطار خرج عن مساره وإلغاء عشرات الرحلات

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علق ركاب في أنحاء إيطاليا، الخميس، بعدما أدى خروج قطار عن سكته إلى إلغاء عشرات الرحلات، بما في ذلك خدمة القطارات السريعة بين شمالي البلاد وجنوبها.ولم تُسجّل أي إصابات عندما خرجت إحدى عربات قطار الشحن عن السكة بين فلورنسا وبولونيا لأسباب ما زال التحقيق جار بشأنها، وفق "فرانس برس".غير أن الحادث أدى إلى سقوط أعمدة تدعم كابلات كهربائية تستخدمها القطارات، مما أدى إلى تعليق النشاط على الشبكة.وأعلنت شركة "ترينايطاليا" للسكك الحديد عن إلغاء 50 رحلة على الأقل وتأخيرات تصل مدتها إلى 3 ساعات، بينما تم تحويل مسارات أخرى.وأفادت وزارة النقل والبنى التحتية في بيان بأن "الهدف هو إعادة الخدمات بحلول فترة بعد الظهر".وعلق نحو 160 راكبا في قطار إقليمي ساعات عدة إلى أن وصلت حافلات لنقلهم إلى المحطة في فلورنسا. (سكاي نيوز)