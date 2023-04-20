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عربي-دولي

لهذا السبب.. تحذير في أول أيام عيد الفطر

Lebanon 24
20-04-2023 | 09:22
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وجه مستشار وزير الزراعة، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزراة الزراعة في مصر محمد علي فهيم، تحذيرا مهما للمواطنين بشأن حالة الطقس خلال أول أيام عيد الفطر.

وقال في بيان له، إنه بدءا من ليلة الجمعة ستشهد درجات الحرارة انخفاضا حادا خاصة في الليل. 
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وأوضح الدكتور فهيم، أن أكثر المحافظات التي ستشهد انخفاضا في درجات الحراراة هي محافظات الوجه البحري والظهير الصحراوي.  

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن الليلة الماضية كانت ليلة باردة، موضحا أن انعكاس الضوء الأبيض من السحب المنخفضة كان واضحا جدا. 

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلن أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، طبقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وأوضح المعهد أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكلية، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 24 - 29 دقيقة. (روسيا اليوم)   
المصدر: روسيا اليوم
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