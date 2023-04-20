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عربي-دولي

أمام أعين إيلون ماسك... انفجار صاروخ "ستارشيب" عقب إطلاقه (فيديو)

Lebanon 24
20-04-2023 | 09:58
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انفجر صاروخ "ستارشيب" الضخم من "سبيس إكس" خلال المحاولة الأولى لإطلاقه إلى المدار اليوم الخميس.
 
 
وسار كل شيء وفقًا للخطة حتى دقيقتين و49 ثانية من الرحلة، عندما كان من المفترض أن تنفصل المركبة الفضائية عن معززها الثقيل الفائق وتستمر في الفضاء، إلا أن هذا لم يحدث. وبدلاً من ذلك، سقط الصاروخ ومُعزِّزه في الهواء.
 
 
وساد صمت في غرفة التحكم في منشآت "سبيس إكس"، حيث كان الملياردير الاميركي ومالك شركة "سبيس اكس" إيلون ماسك يراقب بنفسه عمليّة الإطلاق، حتى انفجر الصاروخ المتساقط في كرة نارية، فيما لم يتضح بعد سبب المشكلة.


وقال جون إنسبروكر مذيع "سبيس إكس" في البث المباشر للشركة: "لقد اختبرت "ستارشيب" للتو ما نسميه تفكيكًا سريعًا غير مجدول".


وكان ماسك قدّر احتمال نجاح الصاروخ بحوالي 50٪، ملمحًا إلى أنه يمكن أن ينفجر مثل النماذج الأولية السابقة التي تحلق على ارتفاع منخفض. (Business insider)
 
 
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