السعودية تحسمها... هذا أول يوم من عيد الفطر

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، رؤية هلال شوال مساء الخميس ليكون الجمعة غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت الإخبارية إن الديوان الملكي أعلن يوم الجمعة غرة شهر شوال واليوم الخميس المتمم لشهر رمضان.