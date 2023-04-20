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عربي-دولي

دولة عربية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر.. من هي؟

Lebanon 24
20-04-2023 | 11:58
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بينما أعلنت السعودية أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، قالت سلطنة عمان إن السبت هو أول أيام العيد والجمعة هو المتمم لشهر رمضان.

وقالت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: "السبت أول أيام عيد الفطر المُبارك بعد تعذّر رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٤هـ.."
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وأعلنت دول عربية وإسلامية أخرى مثل العراق، قطر، الإمارات وتركيا أن الجمعة هو أول أيام العيد.
 
 
 
 

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