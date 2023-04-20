دولة عربية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر.. من هي؟

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وقالت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: "السبت أول أيام عيد الفطر المُبارك بعد تعذّر رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٤هـ.."وأعلنت دول عربية وإسلامية أخرى مثل العراق، قطر، الإمارات وتركيا أن الجمعة هو أول أيام العيد.