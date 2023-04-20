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في هذه الدول العربية.. الجمعة أوّل أيام عيد الفطر

Lebanon 24
20-04-2023 | 12:36
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أعلنت عدة دول عربية، مساء الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

السعودية

وقالت المحكمة العليا السعودية إن يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.
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الإمارات

بدورها، أعلنت وكالة أنباء الإمارات إن يوم غدٍ الجمعة هو أول أيام عيد الفطر في الإمارات.
قطر

من جهتها، أشارت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر إلى أنه ثبتت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وأن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر.
البحرين

كذلك، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن يوم الجمعة 21 نيسان 2023م هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.
العراق

أعلن ديوان الوقف السني ، يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.
اليمن

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم الخميس، أن يوم الجمعة 21 نيسان 2023م هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.
الكويت

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.
 
لبنان
 
وفي لبنان، أعلنت دار الفتوى في لبنان، أنّ يوم غدٍ الجمعة هو أوّل أيام عيد الفطر السعيد.

وأكد بيانٌ صادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أنه "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر شوال لعام 1444ه، هو يوم غد الجمعة الواقع في 21 نيسان 2023م، وعليه فإن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1444ه".
 
 
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