Advertisement

عربي-دولي

كيف علّق إيلون ماسك على انفجار صاروخ "ستارشيب" عقب إطلاقه؟

Lebanon 24
20-04-2023 | 13:22
A-
A+
Doc-P-1059254-638176190565295550.jpg
Doc-P-1059254-638176190565295550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مالك شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، أنه من الممكن إجراء رحلة تجريبية جديدة لصاروخ "ستارشيب" بعد بضعة أشهر، حيث انفجر في أعقاب إطلاقه في أولى رحلاته التجريبية.

وقال ماسك على "تويتر" "تهانينا لفرق "سبايس اكس" على هذه التجربة الأولى المذهلة!"
Advertisement
 
وأضاف: "تعلمنا الكثير للاختبار المقبل الذي سنجريه بعد بضعة أشهر".

وانفجر صاروخ "ستارشيب"، عقب إطلاقه من ولاية تكساس الأمريكية اليوم الخميس في أولى رحلاته التجريبية.

وتخطط الشركة لاستخدام الصاروخ "ستارشيب" لحمل رواد فضاء وشحنات إلى القمر، تمهيدا لرحلات أخرى تصل إلى المريخ في نهاية المطاف. (روسيا اليوم) 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2023-04-20
17:15 | 2023-04-20
16:59 | 2023-04-20
16:53 | 2023-04-20
16:30 | 2023-04-20
16:25 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website