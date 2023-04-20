كيف علّق إيلون ماسك على انفجار صاروخ "ستارشيب" عقب إطلاقه؟

أعلن مالك شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، أنه من الممكن إجراء رحلة تجريبية جديدة لصاروخ "ستارشيب" بعد بضعة أشهر، حيث انفجر في أعقاب إطلاقه في أولى رحلاته التجريبية.



وقال ماسك على "تويتر" "تهانينا لفرق "سبايس اكس" على هذه التجربة الأولى المذهلة!"

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وأضاف: "تعلمنا الكثير للاختبار المقبل الذي سنجريه بعد بضعة أشهر".



وانفجر صاروخ "ستارشيب"، عقب إطلاقه من ولاية تكساس الأمريكية اليوم الخميس في أولى رحلاته التجريبية.



وتخطط الشركة لاستخدام الصاروخ "ستارشيب" لحمل رواد فضاء وشحنات إلى القمر، تمهيدا لرحلات أخرى تصل إلى المريخ في نهاية المطاف. (روسيا اليوم)