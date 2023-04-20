واشنطن: لوقف إطلاق النار في السودان حتى نهاية عيد الفطر

حثت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، طرفي الصراع في السودان على تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية عطلة عيد الفطر.



وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن واشنطن ترى أن وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، صمد إلى حد كبير على الرغم من تجدد إطلاق النار الكثيف يوم الخميس.

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من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، طرفي القتال في السودان إلى الالتزام بهدنة "لمدة 3 أيام على الأقلّ"، بمناسبة عيد الفطر الذي يحتفل به السودانيون الجمعة. وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن واشنطن ترى أن وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، صمد إلى حد كبير على الرغم من تجدد إطلاق النار الكثيف يوم الخميس.من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، طرفي القتال في السودان إلى الالتزام بهدنة "لمدة 3 أيام على الأقلّ"، بمناسبة عيد الفطر الذي يحتفل به السودانيون الجمعة.

وقال غوتيريش للصحافيين في أعقاب اجتماع افتراضي عقده مع مسؤولين من الاتّحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية أخرى: "أدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على الأقل، لمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، من أجل السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق القتال بالفرار والحصول على المساعدة الطبية والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى".

وأضاف: "يجب أن تكون هذه الخطوة الأولى للسماح بفترة راحة من القتال وتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار".

وردّاً على سؤال بشأن فشل الدعوات للتوصّل إلى هدنة حتّى الآن، شدّد على أنّ "جميع أطراف النزاع مسلمون"، مضيفاً أنّ "هذا وقت مهم في التقويم الإسلامي".

وتابع: "نحن على اتّصال مع الأطراف، ونعتقد أنّ الأمر ممكن، ولكن يجب أن يتّحد الجميع للضغط كي يتم وقف إطلاق النار هذا والهندة حاسمة للغاية".

وأكد غوتيريش أنّ "وقف الأعمال العدائية يجب أن يُتبع بحوار جدي للسماح بنجاح عملية انتقالية تبدأ بتعيين حكومة مدنية".