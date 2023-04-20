بمناسبة العيد.. إتصال بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني

تلقّى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.



ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر، كما جرى بحث في العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع جمهورية الصين الشعبية".

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