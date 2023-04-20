وساطة إماراتية تعيد جنود مصر من السودان

أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس، عودة كل قواتها من السودان إلى الأراضي المصرية، في حين أكدت الإمارات نجاح وساطتها لتأمين سلامة الجنود المصريين. وحسب المعلومات، تم إطلاق سراح 204 جنود مصريين، بينهم 177 جرى إجلاؤهم ليل الأربعاء ـ الخميس.

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وقال الجيش المصري، إن 3 طائرات عسكرية هبطت في قاعدة جوية سودانية لإجلاء الجنود، مؤكداً أنه لم تسجل أي خسائر في الأرواح. جاء ذلك، في حين تبادل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الاتهامات حول الطرف المتسبب في المعارك المستمرة منذ 6 أيام، والتي تواصلت رغم تمديد الهدنة، وسط تكثيف الاتصالات لتأمين وقفٍ لإطلاق النار خلال عيد الفطر المبارك.

ومع استمرار المعارك تصاعدت المخاوف من تمدد الأزمة إقليمياً، فقد أعلنت تشاد أنها جردت سلاح نحو 300 جندي سوداني فروا إليها هرباً من "الدعم السريع"، بينما أعلن الجيش السوداني أنه خاض معارك قبل أيام مع الجيش الإثيوبي في منطقة الفشقة الصغرى المتنازع عليها.

في السياق ذاته، أكد مصدر مصري لـ"الجريدة" الكويتية أن الموقف المصري في السودان قائم على الاحتفاظ بمسافة واحدة من جميع الفرقاء، والعمل على تكثيف الاتصالات مع الأطراف المعنية داخل السودان وخارجه، من أجل العودة لطاولة الحوار والتوقف الفوري عن استخدام السلاح، نافياً أي حديث عن انحياز مصري لمصلحة طرف بعينه في الأزمة السودانية. وكانت تقارير لوسائل إعلام أميركية بينها "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز"، أفادت بدعم مصري عسكري للجيش السوداني على حساب "الدعم السريع".



