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عربي-دولي

في مضيق هرمز.. إيران "تجبر" غواصة أميركية على الصعود للسطح!

Lebanon 24
20-04-2023 | 23:30
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في تطور خطير، أعلنت إيران أنها "أجبرت" غواصة أميركية على الصعود إلى سطح الماء أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو ما سارع الجانب الأميركي لنفيه.

وأفاد قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني التلفزيون الرسمي أن غواصة "يو إس إس فلوريدا" النووية كانت "تقترب من مضيق هرمز في صمت تام وتحت الماء" عندما رصدتها غواصة إيرانية لدى اقترابها من المياه الإقليمية.
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وأضاف وفق ما نقلت عنه "إرنا" "أجبرت الغواصة الإيرانية هذه الغواصة الأميركية على الصعود إلى سطح الماء وعبور مضيق هرمز على سطح الماء".

وأوضح أن طهران ستثير القضية مع الجهات الدولية.

وفي بيان على تويتر، رد الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين بأن الاتهامات الإيرانية "باطلة تماما" و"تعد تضليلا إيرانيا إضافيا".

وأضاف "يواصل الأسطول الأميركي الخامس عملياته في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وفي حزيران الماضي، أعلنت البحرية الأميركية أن ثلاثة مراكب إيرانية "تفاعلت بأسلوب غير آمن ولا مهني" لدى عبور سفنها في المضيق.

وتتهم واشنطن قوات الحرس الثوري الإيراني بتعطيل حركة الملاحة في مياه الخليج حيث يمر خُمس الإنتاج العالمي من النفط.(سكاي نيوز)

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