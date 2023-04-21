تعزيزات اضافية الى الخرطوم.. واشنطن تستعد لاحتمال إخلاء السفارة الأميركية



Advertisement

وقال البنتاغون في بيان "نحن بصدد إرسال قوات إضافية إلى المنطقة لضمان أمن الموظفين الأميركيين في السفارة وتسهيل مغادرتهم المحتملة للسودان، في حال اقتضت الظروف ذلك". أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنّ الولايات المتّحدة بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة تحسّباً لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم، وذلك في خضمّ معارك محتدمة في العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.وقال البنتاغون في بيان "نحن بصدد إرسال قوات إضافية إلى المنطقة لضمان أمن الموظفين الأميركيين في السفارة وتسهيل مغادرتهم المحتملة للسودان، في حال اقتضت الظروف ذلك".

ولم يوضح البيان عديد هذه التعزيزات ولا الدولة التي سيتمركزون فيها. لكنّ مسؤولاً أميركياً بارزا قال لاحقاً لوكالة "فرانس برس" إنّ العسكريين الأميركيين الإضافيين سيتمركزون في جيبوتي، الدولة الصغيرة المستقرة في منطقة القرن الأفريقي.



من جهته، أدان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان استمرار العنف في السودان داعيا طرفي الصراع لوقف الأعمال العدائية فورا.. مؤكدا على تأييده لتطلعات الشعب السوداني في الانتقال الديمقراطي السلمي.



وتشهد الخرطوم منذ ستّة أيام معارك محتدمة بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتّاح البرهان وقوات الدعم السريع، الرديفة للجيش، بقيادة محمد حمدان دقلو. وأسفرت هذه المعارك حتى الآن عن مقتل أكثر من 300 مدني.