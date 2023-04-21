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بعد 11 يوماً من البحث.. العثور على جثمان الضابط الأردني المفقود

Lebanon 24
21-04-2023 | 02:00
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بعد 11 يوماً من البحث والتفتيش والتحري، أعلنت القوات المسلحة الأردنية، العثور على جثمان الملازم أول مثنى الشقيرات والذي فقد أثره خلال السيول التي داهمت منطقة وادي عربة جنوبي الأردن جراء الأمطار الغزيرة.
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وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي،  أن عمليات البحث والتفتيش التي قامت بها القوات المسلحة، أسفرت عن العثور على جثمان الملازم أول المثنى مفلح الشقيرات الذي فُقِد أثناء قيامه بالوظيفة الرسمية.
وبين المصدر أن القوات المسلحة تتابع إجراءات تشييع جثمان الفقيد.
 
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