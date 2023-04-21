Advertisement

عربي-دولي

التدخل بشؤوننا مرفوض.. الرئيس التونسي: لسنا دولة تحت الوصاية

Lebanon 24
21-04-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1059346-638176577960339934.jpg
Doc-P-1059346-638176577960339934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لن يسمح لأي كان بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، مؤكدا "لسنا دولة تحت الوصاية". وأضاف سعيد أن التدخل السافر في شؤون تونس غير مقبول "ونحن دولة مستقلة ذات سيادة"، مشيرا إلى أن عددا من الجهات تتحدث عن انزعاجها "فيما تتم الدعوة لحرب أهلية".
Advertisement

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أصدر فجر الخميس أمرا بحبس راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية بسبب تصريحات وصفت بأنها تندرج ضمن الافعال المجرمة.

وعبرت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، ومن قبلهما الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عن القلق إزاء اعتقال الغنوشي والتطورات التي تشهدها تونس

وفي وقت سابق اليوم قال البرلمان الأوروبي في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات العديدة التي طالت فاعلين سياسيين من مختلف الجماعات المعارضة في تونس ، ولا سيما اعتقال راشد الغنوشي.

وأضاف البيان "حقيقة أن وزير الداخلية التونسي قرر في اليوم التالي للاعتقالات حظر اجتماعات حركة النهضة وجبهة الإنقاذ الوطني على التراب التونسي ، هو اعتداء خطير على الحقوق والحريات الديمقراطية في البلاد".

ودعا البرلمان الأوروبي السلطات التونسية "للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا لممارستهم حرية التعبير وتكوين الجمعيات ، بمن فيهم المعارضون السياسيون والصحفيون والقضاة والمحامون والمسؤولون النقابيون عن الاتحاد العام التونسي للشغل ، واحترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-04-21
08:30 | 2023-04-21
08:05 | 2023-04-21
08:00 | 2023-04-21
07:46 | 2023-04-21
07:34 | 2023-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website