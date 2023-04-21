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عربي-دولي

بايدن سيعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية الأسبوع المقبل

Lebanon 24
21-04-2023 | 02:30
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رجحت وسائل إعلام أميركية أن يعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن الأسبوع المقبل ترشحه لإعادة انتخابه عام 2024.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست وشبكة "سي أن أن" خصوصا عن مصادر لم تحدداها أن بايدن سيطلق حملته الرئاسية عبر مقطع فيديو.
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وذكرت الصحيفة أن الإعلان سيتم في 25 نيسان، وهي الذكرى السنوية لانضمام بايدن عام 2019 إلى السباق الرئاسي ضد دونالد ترامب.

غير أن تقرير الصحيفة شدد على أن خطط فريق بايدن لم تنته بعد، مشيرا إلى أن الإعلان يمكن إرجاؤه.

بايدن الثمانيني هو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة وسيبلغ السادسة والثمانين في نهاية ولاية ثانية محتملة.

وحتى الآن يبدو أن ترامب هو خصم بايدن الرئيسي في الجانب الجمهوري، وهو ما سيفتح الباب أمام مشهد انتخابي يذكر بالعام 2020 عندما أظهرت الانتخابات الشرخ السياسي في البلاد.

الأسبوع الماضي اختتم بايدن رحلة الى إيرلندا مؤكدا في نهايتها اقتراب موعد إعلان ترشحه رسميا لانتخابات 2024.

وصرح بايدن للصحافة قبل عودته إلى الولايات المتحدة "قلت لكم إن خطتي هي الترشح مجددا" للانتخابات الرئاسية، مضيفا "سنعلن عن ذلك في وقت قريب نسبيا".

وتعهد ترامب مؤخرا في مقابلة تلفزيونية "عدم الانسحاب مطلقا" من السباق إلى البيت الأبيض رغم توجيه اتهامات جنائية إليه، مشددا على أن بايدن غير مؤهل للترشح مرة أخرى.
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