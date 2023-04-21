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البرهان: سنخرج من معركتنا أكثر تماسكاً وقوة

Lebanon 24
21-04-2023 | 03:30
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أكد رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان،  أن بلاده ستخرج من المعركة الحالية أكثر تماسكاً وقوة.

وقال البرهان: "سنخرج من معركتنا أكثر تماسكاً وقوة.. سنتجاوز هذه المحنة أكثر قوة بما يحافظ على أمن البلاد".
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وأضاف البرهان أن "أصوات الرصاص والدمار ما تركت مجالا لفرح يستحقه أهلنا في كل ربوع بلادنا الحبيبة". كما أعرب عن ثقته في إمكانية تجاوز المحنة بما "يمكننا من الانتقال الآمن للحكم المدني"، بحسب تعبيره.
يأتي ذلك فيما قالت قوات الدعم السريع في السودان إنها وافقت على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، تبدأ في السادسة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأضافت قوات الدعم في بيان: "الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم".
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