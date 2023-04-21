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"مجموعة السبع" تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا

Lebanon 24
21-04-2023 | 01:00
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قالت مصادر حكومية يابانية، إن "مجموعة السبع" تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا، وفق ما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية.

وذكرت "بلومبرغ" في تقرير، الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاء لأوكرانيا يفكرون في "فرض حظر تام على معظم الصادرات إلى روسيا". وأضاف التقرير أن مسؤولين من دول "مجموعة السبع" يناقشون الفكرة قبل اجتماع قمة في اليابان الشهر المقبل.
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