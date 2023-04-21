الأسد يؤدي صلاة العيد في دمشق

أدى الرئيس السوري بشار الأسد، صلاة عيد الفطر، في جامع الرئيس حافظ الأسد في حي المزة بدمشق.



وأدى الصلاة مع الأسد وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين في الدولة والحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومجموعة من علماء الدين الإسلامي وجمهور من المواطنين.

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