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عربي-دولي
لافروف يشكر كوبا على "تفهّمها الكامل" لأسباب النزاع في أوكرانيا
Lebanon 24
21-04-2023
|
04:30
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شكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الحكومة الكوبية على "تفهّمها الكامل" لأسباب النزاع في أوكرانيا، وذلك في مستهل زيارة للجزيرة التي يختتم فيها جولته في أميركا اللاتينية.
وقال لافروف خلال لقائه نظيره الكوبي برونو رودريجيز، "نعرب عن تقديرنا لواقع أن أصدقاءنا الكوبيين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة عبّروا بكل وضوح عن موقفهم وعن تفهّمهم الكامل في معرض تقييمهم الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي"، وفق ما أورد حساب وزارة الخارجية الروسية على تليغرام.
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