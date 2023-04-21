الصين: لا نرغب في منافسة القوى الكبرى.. وندعو لحل النزاعات الدولية عبر الحوار

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قال وزير الخارجية الصيني تشين جانج، إن بلاده لا ترغب في منافسة القوى الكبرى، مشيراً إلى أن بكين تدعو إلى "حل سلمي" للنزاعات الدولية عبر الحوار.وشدد جانج على أن "الصين لا تؤجج الوضع في أوكرانيا"، معتبراً أن جانبي مضيق تايوان "أراض صينية"، في إشارة إلى تبعية تايوان إلى الصين.واتهم وزير الخارجية الصيني، عدداً من البلدان، والقوات التايوانية التي وصفها بـ"الانفصالية"، بمحاولة زعزعة الوضع الراهن.