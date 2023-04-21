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عربي-دولي

الصين: لا نرغب في منافسة القوى الكبرى.. وندعو لحل النزاعات الدولية عبر الحوار

Lebanon 24
21-04-2023 | 02:10
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قال وزير الخارجية الصيني تشين جانج، إن بلاده لا ترغب في منافسة القوى الكبرى، مشيراً إلى أن بكين تدعو إلى "حل سلمي" للنزاعات الدولية عبر الحوار.

وشدد جانج على أن "الصين لا تؤجج الوضع في أوكرانيا"، معتبراً أن جانبي مضيق تايوان "أراض صينية"، في إشارة إلى تبعية تايوان إلى الصين.
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واتهم وزير الخارجية الصيني، عدداً من البلدان، والقوات التايوانية التي وصفها بـ"الانفصالية"، بمحاولة زعزعة الوضع الراهن.
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