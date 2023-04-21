مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة

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في حادثتين منفصلتين، نشرت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم" المسؤولة عن الانتشار العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، شريط فيديو يظهر مواجهة جوية مع طائرات حربية روسية في سماء سوريا .ويأتي هذا التطور في وقت يتصاعد التوتر بين روسيا وأميركا على خلفية ملفات عدة.ماذا جاء في الفيديو؟ويظهر الفيديو، الذي صوّر بالأشعة تحت الحمراء وبجودة عالية، مقاتلة حربية روسية من طراز "سوخوي- 35" تعترض طائرة أميركية.وبيّن الفيديو، الذي تبلغ مدته 32 ثانية، المقاتلة الحربية الروسية وهي تقترب شيئا فشيئا من الطائرة الأميركية، وقد التقط أمس الخميس عبر مقاتلة حربية أميركية.وذكر موقع "درايف" الإخباري أن الفيديو كان سريا، ووثّق "انتهاك" المقاتلة الحربية الروسية لمناطق التحالف بسوريا.وانطلقت مقاتلة أميركية من قاعدة جوية في المنطقة، واعترضت المقاتلة الروسية، دون أن يذكر أين تقع تلك القاعدة.خلال اعتراض المقاتلة الروسية، ناور الطيار الروسي بشكل "غير مهني" ولم يعد يفصله عن الطائرة الأميركية سوى 600 متر فقط، منتهكا البروتوكول في هذا الشأن.وكان فيديو سابق التقط في 2 نيسان ، لكن بجودة أقل، يظهر مواجهة اعتراضية بين مقاتلة "سوخوي- 35" روسية ومقاتلة أميركية من طراز "إف- 16" في سماء سوريا.وبحسب الجيش الأميركي، فإن هذه الحادثة تتعلق أيضا باعتراض تحليق سلاح الجو الروسي في مناطق التحالف في سوريا. وكانت المقاتلة تحلق بسرعة كبيرة وثمة أجزاء كبيرة في الفيديو جرى إخفاؤها.أبعاد الأمرجاء هذا الأمر بعد أن حذر قائد "سنتكوم"، الجنرال إريك كوريلا، من أن قيادته تلحظ تزايدا في "النشاط العدواني الروسي" في سوريا وتحديدا منذ الأول من آذار .(سكاي نيوز)