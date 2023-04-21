صفقات الأسلحة الروسية الإيرانية: مخاطر وتداعيات شرق اوسطية

في الاتفاق الناشئ بين كل روسيا وإيران لتزويد بعضهما البعض بالأسلحة، تلقت الأولى مئات المسيّرات الإيرانية والتي استخدمتها لضرب المدن الأوكرانية والبنية التحتية المدنية، في حين يبدو أن الأخيرة مستعدة للحصول على مقاتلة روسية متطورة من طراز Su-35.

Advertisement

وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية "علاوة على ذلك، ورد أن موسكو قد نقلت أسلحة أميركية وغربية تم الاستيلاء عليها إلى طهران. وأشار البيت الأبيض إلى أن إيران يمكن أن تحصل أيضًا على "مكونات عسكرية متقدمة" وأسلحة أخرى، مثل طائرات الهليكوبتر وأنظمة الدفاع الجوي. في الواقع، ادعى أحد أعضاء البرلمان الإيراني في كانون الثاني أن إيران طلبت بالفعل هذه الأنظمة وتنتظر للتو التسليم.

وتعد زيادة واحدة من الطائرات المقاتلة الروسية المتعددة المهام الرئيسية، فضلاً عن التعاون في التدريب العسكري وتطوير الأسلحة، خطوة مهمة في تعميق العلاقة الأمنية بين موسكو وطهران. وهي معاكسة للخطوات الماضية، حيث كانت موسكو، في السنوات الأخيرة، تدرس مبيعاتها من الأسلحة إلى إيران بعناية، حفاظاً على علاقاتها العسكرية والدبلوماسية الأخرى في المنطقة".

وتابعت المجلة، "كانت الصفقة الأبرز في العقد الماضي هي استحواذ إيران على نظام الدفاع الجوي الروسي S-300 في عام 2016. كانت المرة الأخيرة التي زودت فيها روسيا إيران بطائرات مقاتلة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما سلمت ستة فقط من طائراتها الهجومية الأرضية من طراز Su-25. وكانت عمليات النقل هذه بعيدة كل البعد عن السنوات الأخيرة من الحرب الباردة، عندما باع الاتحاد السوفيتي ايران أعدادًا كبيرة من الطائرات المقاتلة والقاذفات والدبابات والغواصات وأنظمة الدفاع الجوي".

وأضافت المجلة، "على المدى القريب، قد لا يغير خط أنابيب الأسلحة الجديد من روسيا إلى إيران بشكل كبير ميزان القوى العام في الشرق الأوسط. لسبب، أن الخسائر الهائلة في المعدات الروسية في الحرب الدائرة في أوكرانيا تجعل من المحتمل أن تضطر موسكو إلى تقليص صادراتها من الأسلحة. والأهم من ذلك، تكمن القوة العسكرية الأساسية لإيران في قدراتها غير المتكافئة: استخدامها لمنصات غير مأهولة، وصواريخ كروز، وصواريخ باليستية، وشبكة معقدة من الوكلاء الإقليميين. حتى يتم إدخال طائرات Su-35 في الميدان، سيتعين على إيران تطوير وتدريب فيلق تجريبي لتشغيلها، بالإضافة إلى إنشاء خط أنابيب للصيانة لإبقائها عاملة".

ورأت الصحيفة أن "العقوبات المفروضة على صناعة الدفاع الروسية واستنزاف موسكو في ساحة المعركة في أوكرانيا ستجعل الأمر الأخير صعبًا بشكل خاص، حيث سيكون الحصول على قطع غيار للمنصات الروسية أمرًا صعبًا. لذلك من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن تتمكن إيران من دمج طائرات Su-35 في قدراتها الأوسع لإظهار قوتها. إن التأثير الأكبر والأكثر أهمية لهذه الشحنات هو على المدى الطويل: قدرة إيران على الهندسة العكسية والتكرار والإنتاج الضخم لمكونات هذه المنصات، مما سيضيف المزيد من القدرات العسكرية التقليدية إلى ترسانات إيران ووكلائها. وتمتلك إيران صناعة أسلحة متطورة وقد حققت نجاحًا تاريخيًا في الهندسة العكسية للعديد من المنصات، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والصواريخ وأجزاء الطائرات. لذلك، سيتعين على خصوم إيران الرئيسيين - الولايات المتحدة وإسرائيل - الاستعداد ليس فقط لمواجهة جيش إيراني يتمتع بقدرات أكثر تقدمًا ولكن أيضًا شبكة إقليمية من الوكلاء المجهزين بأسلحة أكثر تقدمًا من قبل إيران".

وبحسب المجلة، "تنذر شحنات موسكو أيضًا بتحول محتمل مقلق في صادراتها من الأسلحة في المنطقة. تاريخيًا، حققت روسيا توازنًا في عمليات نقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط والمناطق المجاورة. في الواقع، تضاءلت صادرات الأسلحة الروسية إلى إيران مقارنة بتلك المصدّرة إلى مصر والجزائر والهند. الآن، يقال إن طائرات Su-35 المتجهة إلى إيران هي الطائرات التي اشترتها مصر سابقًا لكنها عادت وألغتها، ويعود ذلك جزئيًا إلى احتمال فرض عقوبات أميركية. نظرًا لأهمية الصادرات الدفاعية للاقتصاد الروسي، قد توجه روسيا المزيد من مبيعاتها إلى إيران حيث تتعرض معاملاتها مع العملاء التقليديين للخطر. على المدى الطويل، من المرجح أن تؤدي هذه الشحنات إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في الشرق الأوسط، والذي يعد بالفعل أحد أكبر المناطق المستوردة للأسلحة في العالم".

وتابعت المجلة، "كما يمكن أن يقطع خط أنابيب الأسلحة الروسي إلى إيران روح المصالحة التي تنتشر حاليًا في المنطقة. وقد يشير التقارب الدبلوماسي الإيراني السعودي المفاجئ الذي توسطت فيه الصين إلى انخفاض خطر التصعيد، لكنه فشل حتى الآن في معالجة عوامل زعزعة الاستقرار على المدى الطويل: سعي إيران المحتمل لامتلاك سلاح نووي واستمرار استخدام الوكلاء في كل أنحاء المنطقة. إن تدفق الأسلحة الروسية المتقدمة سيزيد من إجهاد الديناميكية ليس فقط بين إيران وجيرانها العرب ولكن أيضًا بين إيران وإسرائيل. وسيتعين على الأخيرة، في أي عمل مستقبلي محتمل ضد إيران، أن تأخذ في الاعتبار قدرات عسكرية إيرانية إضافية".

وختمت المجلة، "من المؤكد أن خط أنابيب الأسلحة الذي يسير في الاتجاه الآخر - من إيران إلى روسيا - هو مصدر القلق الأخطر على المدى القريب. إلى جانب هذا التهديد المباشر، فإن تدفق الأسلحة إلى إيران لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط وزيادة احتمالية نشوب صراع في المنطقة في المستقبل".