الوثائق المسربة تكشف.. هذا ما اقترحته واشنطن على كييف

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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post، اليوم الجمعة، نقلا عن وثائق البنتاغون والاستخبارات الأميركية المسربة ان الإدارة الأميركية حذرت سلطات كييف من عدم قدرة القوات الأوكرانية الاحتفاظ بمدينة باخموت (أرتيوموفسك)، وبالتالي نصحتها بمغادرة المدينة.وتشير الوثائق التي تحمل عنوان "سري للغاية"، بحسب الصحيفة، إلى أن واشنطن أبلغت كييف في كانون الثاني الماضي، بأن القوات الأوكرانية ستحاصَر في باخموت، حيث إن التقدم الروسي "الثابت" منذ تشرين الثاني"هدد قدرة أوكرانيا على الاحتفاظ بالمدينة"، وبات من المرجح أن تصبح القوات الأوكرانية "مهددة بالتطويق إذا لم تنسحب في غضون الشهر المقبل".وأكدت "واشنطن بوست" أن السلطات الأوكرانية لم تتجاوب مع جميع هذه التحذيرات. واقترحت بحسب الوثائق إحباط الروح المعنوية للقوات الروسية، كما أوصت واشنطن كييف بشن هجمات على القوات الروسية "بذخيرة تقليدية محسنة ذات استخدام مزدوج"، ومزيج من (قصف) المدفعية وصواريخ "أرض - جو".هذا وأكد مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية، يانغ غاغين، لوكالة "تاس" في وقت سابق، أن القوات الروسية باتت تسيطر على نحو 90% من أراضي مدينة باخموت.يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، يوم الأربعاء الماضي، عن إحباط محاولات أوكرانية في شن هجوم مضاد بالمدينة. (العربية)