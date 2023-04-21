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عربي-دولي

قتيل وجرحى... كارثة جديدة تضرب ضحايا زلزال تركيا فماذا حصل؟

Lebanon 24
21-04-2023 | 06:00
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لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية التي ضربها زلزال مميت في شباط الماضي.

ونتيجة العاصفة، طارت أسطح بعض المباني ودمرت حوالي 170 خيمة يعيش فيها متضررون من الزلزال. وحسب المعلومات، فإن هناك 8 أشخاص في المستشفيات في حالة خطيرة. (روسيا اليوم)
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