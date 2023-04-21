قتيل وجرحى... كارثة جديدة تضرب ضحايا زلزال تركيا فماذا حصل؟

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية التي ضربها زلزال مميت في شباط الماضي.



ونتيجة العاصفة، طارت أسطح بعض المباني ودمرت حوالي 170 خيمة يعيش فيها متضررون من الزلزال. وحسب المعلومات، فإن هناك 8 أشخاص في المستشفيات في حالة خطيرة. (روسيا اليوم)

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