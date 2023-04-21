الرقم كبير... كم خسر إيلون ماسك من ثروته في يومٍ واحدٍ؟

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خسر رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك قرابة 12.6 مليار دولار في يوم واحد بعد تحطم المركبة الفضائية وصدور تقرير مالي عن أداء شركة "تسلا".وبحسب مؤشر المليارديرات لوكالة "بلومبرغ" BBI، تراجعت ثروة رجل الأعمال الأميركي بنسبة 7% إلى 164 مليار دولار.وكان انفجر صاروخ "Starship" التجريبي الذي صممته شركة "سبيس إكس" بعد دقائق من إقلاعه وصعد الصاروخ 38 كيلومترا، ووفقا لممثلي الشركة تم تدمير الصاروخ الذي يحمل مركبة فضائية عمدا بسبب مشاكل في المحرك وفقدان الارتفاع.وفي اليوم عينه، أعلنت شركة "تسلا" عن انخفاض بنسبة 24% في الأرباح، وفي ظل ذلك انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 9.75%. (روسيا اليوم)