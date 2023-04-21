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عربي-دولي

ما حصل مروّع... شاب عمره 18 عاماً أحرق نفسه أمام السفارة الأميركيّة!

Lebanon 24
21-04-2023 | 06:37
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أقدم رجل على إضرام النار في نفسه، صباح اليوم الجمعة، أمام مقر السفارة الأميركية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرجل الدنماركي أصيب بجروح غير مهددة للحياة بعدما أشعل النار في نفسه أمام مقر السفارة الأميركية.
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وقالت شرطة الدنمارك إن الرجل يبلغ من العمر 18 عاما، ولا تعرف حتى الآن دوافعه. (سكاي نيوز)
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