الكونغرس يُوجّه إنذاراُ لبايدن... ما علاقة أوكرانيا؟

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حث 19 عضوا جمهوريا في الكونغرس الأميركي الرئيس جو بايدن على التوقف على "مساعدة أوكرانيا بلا سقف".جاء ذلك فيما نشرته صحيفة "The Hill" الأميركية، حيث تابع موقعها بأن 19 عضوا جمهوريا كتبوا للرئيس الأميركي أنهم "قلقون للغاية من أن دعم الجيش الأوكراني يهدد بمزيد من تصعيد الصراع"، وحثوا على إنهاء المساعدة الأميركية "بلا سقف"، ووعدوا بأنهم سيعارضون بشكل قاطع جميع الحزم المستقبلية ما لم تكن مرتبطة باستراتيجية دبلوماسية واضحة تهدف إلى إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن.ووفقا لأعضاء الكونغرس، فإن الاستراتيجية الحالية لإدارة بايدن المتمثلة في المساعدة والعقوبات المستمرة، تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع ومزيد من العنف، ما يزيد من خطر الصدام المباشر مع روسيا.وبدلا من ذلك، يحث الجمهوريون البيت الأبيض على التركيز على تعزيز الموارد الأميركية العسكرية والاقتصادية.وخلص أعضاء الكونغرس إلى أن "المصالح الوطنية الأميركية ومصالح الشعب الأوكراني تتحقق على أكمل وجه من خلال تحفيز المفاوضات التي نحن في أمس الحاجة إليها لحل هذا الصراع". (روسيا اليوم)