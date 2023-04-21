للمرة الأولى نجل الملكة كاميلا يخرج عن صمته ويرد على الأمير هاري... ماذا قال؟

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انتقد توم باركر بولز، نجل الملكة كاميلا من زواجها الأول، الأمير هاري بسبب التعليقات الموجهة إلى والدته، مؤكدا أن امّه "لم تلعب أي لعبة من أي نوع بل تزوجت الرجل الذي تحبه".يأتي كلام توم، الذي نادرا ما يتحدث عن والدته بالعلن، قبيل حفل تتويج الملك تشارلز الثالث المقرر في مراسم ضخمة يوم السادس من أيار المقبل.وبينما دافع نجل الملكة عن حقوق المناهضين للملكية خلال الاحتجاجات على التتويج، قال إنه من المفهوم أن تشعر والدته بالقلق في الفترة التي تسبق تتويجها إلى جانب الملك تشارلز، وأضاف: "أعتقد أن أي شخص سيكون قلقا في مناسبة من هذا النوع من الأهمية من الناحية التاريخية".وقال إنه ليس من "الغريب التفكير في والدته على أنها الملكة، مضيفا: "ما زالت والدتي. أعتقد أن التغيير يحدث، لكنني لا أهتم بما يقوله أي شخص".وأضاف أن تتويج والدته ملكة لن يغير حياتهم على الإطلاق، لكنه أكد أنه سيكون من المروع أن يصبح دوقا.وقال عن والدته وزوجها الملك: "أعتقد أنهما يبليان بشكل مذهل. أعتقد أن الملك تشارلز رجل طيب ولطيف وذكي ويهتم بشدة بأدء مهماته مهما كانت". (روسيا اليوم)