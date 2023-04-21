Advertisement

عربي-دولي

للمرة الأولى نجل الملكة كاميلا يخرج عن صمته ويرد على الأمير هاري... ماذا قال؟

Lebanon 24
21-04-2023 | 06:51
A-
A+
Doc-P-1059459-638176821756042009.png
Doc-P-1059459-638176821756042009.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقد توم باركر بولز، نجل الملكة كاميلا من زواجها الأول، الأمير هاري بسبب التعليقات الموجهة إلى والدته، مؤكدا أن امّه "لم تلعب أي لعبة من أي نوع بل تزوجت الرجل الذي تحبه".

يأتي كلام توم، الذي نادرا ما يتحدث عن والدته بالعلن، قبيل حفل تتويج الملك تشارلز الثالث المقرر في مراسم ضخمة يوم السادس من أيار المقبل.
Advertisement

وبينما دافع نجل الملكة عن حقوق المناهضين للملكية خلال الاحتجاجات على التتويج، قال إنه من المفهوم أن تشعر والدته بالقلق في الفترة التي تسبق تتويجها إلى جانب الملك تشارلز، وأضاف: "أعتقد أن أي شخص سيكون قلقا في مناسبة من هذا النوع من الأهمية من الناحية التاريخية".

وقال إنه ليس من "الغريب التفكير في والدته على أنها الملكة، مضيفا: "ما زالت والدتي. أعتقد أن التغيير يحدث، لكنني لا أهتم بما يقوله أي شخص".

وأضاف أن تتويج والدته ملكة لن يغير حياتهم على الإطلاق، لكنه أكد أنه سيكون من المروع أن يصبح دوقا.

وقال عن والدته وزوجها الملك: "أعتقد أنهما يبليان بشكل مذهل. أعتقد أن الملك تشارلز رجل طيب ولطيف وذكي ويهتم بشدة بأدء مهماته مهما كانت". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2023-04-21
12:30 | 2023-04-21
12:00 | 2023-04-21
11:51 | 2023-04-21
11:30 | 2023-04-21
11:30 | 2023-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website