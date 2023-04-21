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عربي-دولي

أمين عام "الناتو": أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى الحلف

Lebanon 24
21-04-2023 | 11:00
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم الجمعة، إن جميع أعضاء الحلف العسكري اتفقوا على أن تصبح أوكرانيا في نهاية المطاف عضواً في الحلف، لكن التركيز الرئيسي الآن ينصبّ على ضمان انتصارها على روسيا.
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وفي حديثه قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، قال ستولتنبرغ للصحفيين إنه بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا، يجب أن تمتلك كييف "الردع اللازم لمنع هجمات جديدة". (العربية)
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