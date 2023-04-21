Advertisement

عربي-دولي

أميركا تُرسل 31 دبابة "أبرامز" لتدريب 250 عسكريا أوكرانيا

Lebanon 24
21-04-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1059462-638176825300668271.jpg
Doc-P-1059462-638176825300668271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن إرسالها 31 دبابة من طراز "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب حوالي 250 عسكريا أوكرانيا في نهاية أيار المقبل.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادر، حيث تابعت الوكالة أن 31 دبابة أميركية ستصل إلى معسكر تدريب غرافن فور في ألمانيا نهاية شهر أيار وسيبدأ أفراد الجيش الأوكراني في التدريب الذي سوف يستغرق حوالي 10 أسابيع، وسوف يتدرب جزء من هؤلاء على كيفية قيادة الدبابات الأميركية، بينما سيتدرب الجزء الآخر على كيفية إصلاحها وصيانتها. (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2023-04-21
12:30 | 2023-04-21
12:00 | 2023-04-21
11:51 | 2023-04-21
11:30 | 2023-04-21
11:00 | 2023-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website