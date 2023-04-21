أميركا تُرسل 31 دبابة "أبرامز" لتدريب 250 عسكريا أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن إرسالها 31 دبابة من طراز "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب حوالي 250 عسكريا أوكرانيا في نهاية أيار المقبل.



جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادر، حيث تابعت الوكالة أن 31 دبابة أميركية ستصل إلى معسكر تدريب غرافن فور في ألمانيا نهاية شهر أيار وسيبدأ أفراد الجيش الأوكراني في التدريب الذي سوف يستغرق حوالي 10 أسابيع، وسوف يتدرب جزء من هؤلاء على كيفية قيادة الدبابات الأميركية، بينما سيتدرب الجزء الآخر على كيفية إصلاحها وصيانتها. (روسيا اليوم)

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