هزّة أرضيّة ضربت هذا البلد اليوم... كم بلغت قوّتها وهل من أضرار؟

قالت هيئة رصد الزلازل في أذربيجان، في بيان لها اليوم الجمعة، إنّ هزة أرضية بقوة 4 على مقياس ريختر ضربت في بحر قزوين على عمق 60 كيلومترا.



ولم ترد أية أنباء حتى الآن، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهزّة الأرضية. (روسيا اليوم)