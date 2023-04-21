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عربي-دولي

هزّة أرضيّة ضربت هذا البلد اليوم... كم بلغت قوّتها وهل من أضرار؟

Lebanon 24
21-04-2023 | 07:34
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قالت هيئة رصد الزلازل في أذربيجان، في بيان لها اليوم الجمعة، إنّ هزة أرضية بقوة 4 على مقياس ريختر ضربت في بحر قزوين على عمق 60 كيلومترا.

ولم ترد أية أنباء حتى الآن، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهزّة الأرضية. (روسيا اليوم)
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هزة

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